Украина. Первая лига20 ноября 2022, 10:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 10:22
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Чернигов – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 12:00
20 ноября 2022, 10:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 10:22
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В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Чернигов» и «Полтава».
В турнирной таблице группы Б Первой лиги черниговская команда занимает 5 место с 13 очками после 11 игр. У полтавчан 6 позиция и 12 пунктов после 12 матчей
12:00. Чернигов - Полтава
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