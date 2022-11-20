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Чернигов
20.11.2022 12:00 - : -
Полтава
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Украина. Первая лига
20 ноября 2022, 10:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 10:22
44
0

Чернигов – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 20 ноября в 12:00

20 ноября 2022, 10:17 | Обновлено 20 ноября 2022, 10:22
44
0
Чернигов – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Чернигов» и «Полтава».

В турнирной таблице группы Б Первой лиги черниговская команда занимает 5 место с 13 очками после 11 игр. У полтавчан 6 позиция и 12 пунктов после 12 матчей

12:00. Чернигов - Полтава

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Источник Sport.ua
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