В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 13-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором отношения выяснят «Чернигов» и «Полтава».

В турнирной таблице группы Б Первой лиги черниговская команда занимает 5 место с 13 очками после 11 игр. У полтавчан 6 позиция и 12 пунктов после 12 матчей

12:00. Чернигов - Полтава