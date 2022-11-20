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  4. Евгений БАНАДА: «Кривбассу нужно улучшать турнирное положение»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 08:59
97
0

Евгений БАНАДА: «Кривбассу нужно улучшать турнирное положение»

Полузащитник «Кривбасса» – о грядущем матче с «Металлистом 1925»

20 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 08:59
97
0
Евгений БАНАДА: «Кривбассу нужно улучшать турнирное положение»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Евгений Банада

Хавбек криворожского «Кривбасса» Евгений Банада поведал о готовности коллектива к игре 14-го тура украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлиста 1925», которая состоится в воскресенье, 20 ноября, в Кривом Роге.

– Евгений, каковы особенности подготовки «Кривбасса» к грядущему матчу?

– Честно говоря, подготовка проходит в обычном режиме. Понимаем, что нас ожидает серьезный матч. У соперника хорошая команда с качественными футболистами в составе. Уверен, игра будет интересной. Никогда раньше не играл против этого соперника в предыдущих клубах, так что это может быть мой дебют против них.

Как команда отреагировала на новость, что наконец-то в этом сезоне сможет сыграть дома?

– Это была приятная неожиданность. Все в команде очень довольны, что Кривому Рогу, наконец, разрешили принять матч. Кривой Рог – родной город нашего клуба, поэтому ожидаем с нетерпением возможности выйти на газон стадиона «Горняк». Спасибо за это нашим ВСУ.

– В двух предыдущих матчах «Кривбасс» обыграл «Ворсклу» и «Металлист» – амбициозных соперников из верхней части таблицы. О чем это говорит?

– Это говорит о том, что нужно выходить так на каждый матч УПЛ. Выходить с желанием только выигрывать и двигаться вперед. Да, соперники были непростые, но, видите, нам по силам играть и побеждать такие команды. Потому, уверен, у нас все будет хорошо. Надо продолжать набирать очки по максимуму в каждом матче и улучшать наше турнирное положение.

Ранее 30-летний Евгений Банада рассказал о своем переходе в стане «Кривбасса».

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Источник ФК Кривбасс
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