Евгений БАНАДА: «Кривбассу нужно улучшать турнирное положение»

Хавбек криворожского «Кривбасса» Евгений Банада поведал о готовности коллектива к игре 14-го тура украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлиста 1925», которая состоится в воскресенье, 20 ноября, в Кривом Роге.

– Евгений, каковы особенности подготовки «Кривбасса» к грядущему матчу?

– Честно говоря, подготовка проходит в обычном режиме. Понимаем, что нас ожидает серьезный матч. У соперника хорошая команда с качественными футболистами в составе. Уверен, игра будет интересной. Никогда раньше не играл против этого соперника в предыдущих клубах, так что это может быть мой дебют против них.

– Как команда отреагировала на новость, что наконец-то в этом сезоне сможет сыграть дома?

– Это была приятная неожиданность. Все в команде очень довольны, что Кривому Рогу, наконец, разрешили принять матч. Кривой Рог – родной город нашего клуба, поэтому ожидаем с нетерпением возможности выйти на газон стадиона «Горняк». Спасибо за это нашим ВСУ.

– В двух предыдущих матчах «Кривбасс» обыграл «Ворсклу» и «Металлист» – амбициозных соперников из верхней части таблицы. О чем это говорит?

– Это говорит о том, что нужно выходить так на каждый матч УПЛ. Выходить с желанием только выигрывать и двигаться вперед. Да, соперники были непростые, но, видите, нам по силам играть и побеждать такие команды. Потому, уверен, у нас все будет хорошо. Надо продолжать набирать очки по максимуму в каждом матче и улучшать наше турнирное положение.

Ранее 30-летний Евгений Банада рассказал о своем переходе в стане «Кривбасса».