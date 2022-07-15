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  4. Евгений БАНАДА: «Над предложением Кривбасса долго не думал»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 12:59 | Обновлено 15 июля 2022, 13:00
228
1

Евгений БАНАДА: «Над предложением Кривбасса долго не думал»

30-летний хавбек – о своем переходе в клуб из Кривого Рога

15 июля 2022, 12:59 | Обновлено 15 июля 2022, 13:00
228
1
Евгений БАНАДА: «Над предложением Кривбасса долго не думал»
ФК Кривбасс. Евгений Банада

Новичок криворожского «Кривбасса», полузащитник Евгений Банада рассказал о переходе в ряды «красно-белых».

– Евгений, еще вчера «Кривбасс» и «Металлист» сражались за лидерство в Первой лиге. И теперь ты из Харькова переехал в Кривой Рог. Футбольная жизнь – интересная вещь, не так ли?
– Да, это интересное решение. Поступило предложение от «Кривбасса», и я долго не думал. Решил переехать в Кривой Рог.

– Были ли варианты перехода в другие клубы?
– Да, были предложения из-за границы. Несколько хороших вариантов. Но «Кривбасс» первым вышел на связь со мной. Мы обсудили детали перехода с Владимиром Владимировичем Баенко, и он убедил меня, что я нужен именно здесь.

– Что стимулировало перейти именно в «Кривбасс»?
– «Кривбасс» – команда с большим именем. Украинская команда. Команда, представляющая нашу великую независимую Украину. У нее большие амбиции. Пожалуй, самый весомый аргумент при переходе такой, что «Кривбасс» – очень амбициозный клуб.

– У тебя неплохая как для полузащитника результативность. В детстве тренеры, вероятно, не разглядели в тебе форварда?
– До нападающего, наверное, мне далековато (улыбается). А вот центр поля – это мое. Нахожу моменты, что-то выходит. Надеюсь, в «Кривбассе» у меня тоже все будет хорошо.

– Как ты объяснишь то, что частенько появляешься в неожиданном месте и забиваешь?
– Наверное, есть чуйка. Бегу, куда надо, и часто встречаюсь с мячом.

– Какие задачи на сезон ставишь перед собой и был ли разговор с Юрием Вернидубом?
– Задачи только максимальные. Ведь у «Кривбасса» тоже цели только максимальные. Настроен выходить на каждую игру и побеждать. С главным тренером, да, уже успел поговорить. Он рассказал о своих требованиях, задачах. Хорошо пообщались, все понятно, работаем дальше.

– Наверное, уже слышал о яркой поддержке «Кривбасса», преданных болельщиках?
– Да, здесь крутая поддержка. Болельщики постоянно гонят команду вперед. Знаю, что в Кривом Роге тяжело играть всем командам.

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Источник ФК Кривбасс
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Gargantua
так викуп чи оренда?
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