Евгений БАНАДА: «Над предложением Кривбасса долго не думал»
30-летний хавбек – о своем переходе в клуб из Кривого Рога
Новичок криворожского «Кривбасса», полузащитник Евгений Банада рассказал о переходе в ряды «красно-белых».
– Евгений, еще вчера «Кривбасс» и «Металлист» сражались за лидерство в Первой лиге. И теперь ты из Харькова переехал в Кривой Рог. Футбольная жизнь – интересная вещь, не так ли?
– Да, это интересное решение. Поступило предложение от «Кривбасса», и я долго не думал. Решил переехать в Кривой Рог.
– Были ли варианты перехода в другие клубы?
– Да, были предложения из-за границы. Несколько хороших вариантов. Но «Кривбасс» первым вышел на связь со мной. Мы обсудили детали перехода с Владимиром Владимировичем Баенко, и он убедил меня, что я нужен именно здесь.
– Что стимулировало перейти именно в «Кривбасс»?
– «Кривбасс» – команда с большим именем. Украинская команда. Команда, представляющая нашу великую независимую Украину. У нее большие амбиции. Пожалуй, самый весомый аргумент при переходе такой, что «Кривбасс» – очень амбициозный клуб.
– У тебя неплохая как для полузащитника результативность. В детстве тренеры, вероятно, не разглядели в тебе форварда?
– До нападающего, наверное, мне далековато (улыбается). А вот центр поля – это мое. Нахожу моменты, что-то выходит. Надеюсь, в «Кривбассе» у меня тоже все будет хорошо.
– Как ты объяснишь то, что частенько появляешься в неожиданном месте и забиваешь?
– Наверное, есть чуйка. Бегу, куда надо, и часто встречаюсь с мячом.
– Какие задачи на сезон ставишь перед собой и был ли разговор с Юрием Вернидубом?
– Задачи только максимальные. Ведь у «Кривбасса» тоже цели только максимальные. Настроен выходить на каждую игру и побеждать. С главным тренером, да, уже успел поговорить. Он рассказал о своих требованиях, задачах. Хорошо пообщались, все понятно, работаем дальше.
– Наверное, уже слышал о яркой поддержке «Кривбасса», преданных болельщиках?
– Да, здесь крутая поддержка. Болельщики постоянно гонят команду вперед. Знаю, что в Кривом Роге тяжело играть всем командам.
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