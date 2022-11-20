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Чемпионат Украины
Минай
20.11.2022 12:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 00:12 |
16
0

Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября в 12:00 состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги

20 ноября 2022, 00:12 |
16
0
Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инстаграм Миная. Виталий Романов

В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.

«Минай» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист».

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Источник Sport.ua
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