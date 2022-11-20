В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.

«Минай» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист».