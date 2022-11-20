Минай – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
20 ноября в 12:00 состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.
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Игру будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.
«Минай» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист».
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