Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 23:57 | Обновлено 20 ноября 2022, 00:03
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Металлист
В Минае состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги
19 ноября 2022, 23:57 | Обновлено 20 ноября 2022, 00:03
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В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.
Игру будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.
«Минай» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист».
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