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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 23:57 | Обновлено 20 ноября 2022, 00:03
39
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Металлист

В Минае состоится матч 14 тура Украинской Премьер-лиги

19 ноября 2022, 23:57 | Обновлено 20 ноября 2022, 00:03
39
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Металлист
Инстаграм Миная

В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и харьковский «Металлист». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 12:00.

Игру будет судить Виталий Романов, представляющий Днепр.

«Минай» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок можно просмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Металлист».

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Источник Sport.ua
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