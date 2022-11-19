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19 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:58
111
0

Албания – Армения – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

19 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:58
111
0
Албания – Армения – 2:0. Видео голов и обзор матча
Twitter

Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Албании переиграла команду Армении. В первом тайме отметился Джулиано Скука, во втором гол забил Кристиан Аслани с пенальти.

Отметим, что эти команды не попали на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября.

Встреча проходила в столице Албании Тиране.

Товарищеские матчи. 19 ноября

Албания – Армения – 2:0
Голы: Скука (28), Аслани пенальти (64).

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Албания).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Xhuljano Skuka (Албания).
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Источник Sport.ua
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