Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.

Сборная Албании переиграла команду Армении. В первом тайме отметился Джулиано Скука, во втором гол забил Кристиан Аслани с пенальти.

Отметим, что эти команды не попали на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября.

Встреча проходила в столице Албании Тиране.

Товарищеские матчи. 19 ноября

Албания – Армения – 2:0

Голы: Скука (28), Аслани пенальти (64).