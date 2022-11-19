Чемпионат мира19 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:58
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Албания – Армения – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
19 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 19 ноября 2022, 22:58
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Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.
Сборная Албании переиграла команду Армении. В первом тайме отметился Джулиано Скука, во втором гол забил Кристиан Аслани с пенальти.
Отметим, что эти команды не попали на чемпионат мира, который стартует в Катаре 20 ноября.
Встреча проходила в столице Албании Тиране.
Товарищеские матчи. 19 ноября
Албания – Армения – 2:0
Голы: Скука (28), Аслани пенальти (64).
События матча
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристьян Аслани (Албания).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Xhuljano Skuka (Албания).
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