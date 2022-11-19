Товарищеские матчи. Гибралтар обыграл Андорру, Казахстан проиграл ОАЭ
Швеция переиграла Алжир, Косово и Фарерские острова разошлись миром
Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.
Турция обыграла Чехию, Швеция одолела Алжир. Армения проиграла Албании, Андорра уступила Гибралтару.
Сборная ОАЭ оказалась сильнее Казахстана, Косово и Фарерские острова разошлись миром.
Товарищеские матчи. 19 ноября
Турция – Чехия – 2:1
Голы: Унал (31), Чалханоглу (70) – Черны (56).
Албания – Армения – 2:0
Голы: Скука (28), Аслани пенальти (64).
ОАЭ – Казахстан – 2:1
Голы: Фабио Лима (13, 71) – Аймбетов (62).
Косово – Фарерские о-ва – 1:1
Голы: Бислими (64) – Радосавлевич (77).
Гибралтар – Андорра – 1:0
Гол: Чиполина (34).
Швеция – Алжир – 2:0
Голы: пенальти Форсберг (45+3), Классон (47).
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