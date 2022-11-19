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19 ноября 2022, 23:50 | Обновлено 20 ноября 2022, 00:26
53
0

Товарищеские матчи. Гибралтар обыграл Андорру, Казахстан проиграл ОАЭ

Швеция переиграла Алжир, Косово и Фарерские острова разошлись миром

19 ноября 2022, 23:50 | Обновлено 20 ноября 2022, 00:26
53
0
Товарищеские матчи. Гибралтар обыграл Андорру, Казахстан проиграл ОАЭ
ФИФА

Национальные сборные 19 ноября провели товарищеские матчи.

Турция обыграла Чехию, Швеция одолела Алжир. Армения проиграла Албании, Андорра уступила Гибралтару.

Сборная ОАЭ оказалась сильнее Казахстана, Косово и Фарерские острова разошлись миром.

Товарищеские матчи. 19 ноября

Турция – Чехия – 2:1
Голы: Унал (31), Чалханоглу (70) – Черны (56).

Албания – Армения – 2:0
Голы: Скука (28), Аслани пенальти (64).

ОАЭ – Казахстан – 2:1
Голы: Фабио Лима (13, 71) – Аймбетов (62).

Косово – Фарерские о-ва – 1:1
Голы: Бислими (64) – Радосавлевич (77).

Гибралтар – Андорра – 1:0
Гол: Чиполина (34).

Швеция – Алжир – 2:0
Голы: пенальти Форсберг (45+3), Классон (47).

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Источник Sport.ua
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