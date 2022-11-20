Швеция – Алжир – 2:0. Красная игроку Боруссии, Марез не помог. Обзор игры
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В субботу, 19 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Алжира. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов.
Отметим, что на 34-й минуте встречи игрок «Боруссии» Менхенгладбах Рами Бенсебаини получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также в составе сборной Алжира 90 минут на поле провел игрок английского «Манчестер Сити» Рияд Марез.
В компенсированное время к первому тайме форвард немецкого «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг открыл счет с пенальти, а на 47-й минуте игры Виктор Клаэссон увеличил преимущество Швеции.
Товарищеский матч. 19 ноября
Швеция – Алжир – 2:0
Голы: Эмиль Форсберг, 45+3 (пен.), Клаэссон, 47
Удаление: Бенсебаини, 34
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