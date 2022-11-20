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20 ноября 2022, 02:30 | Обновлено 20 ноября 2022, 02:37
43
0

Швеция – Алжир – 2:0. Красная игроку Боруссии, Марез не помог. Обзор игры

Смотрите видеообзор товарищеского матча

20 ноября 2022, 02:30 | Обновлено 20 ноября 2022, 02:37
43
0
Швеция – Алжир – 2:0. Красная игроку Боруссии, Марез не помог. Обзор игры
Twitter. Сборная Швеции по футболу

В субботу, 19 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Алжира. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов.

Отметим, что на 34-й минуте встречи игрок «Боруссии» Менхенгладбах Рами Бенсебаини получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также в составе сборной Алжира 90 минут на поле провел игрок английского «Манчестер Сити» Рияд Марез.

В компенсированное время к первому тайме форвард немецкого «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг открыл счет с пенальти, а на 47-й минуте игры Виктор Клаэссон увеличил преимущество Швеции.

Товарищеский матч. 19 ноября

Швеция – Алжир – 2:0

Голы: Эмиль Форсберг, 45+3 (пен.), Клаэссон, 47

Удаление: Бенсебаини, 34

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Источник Sport.ua
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