Украина. Премьер лига19 ноября 2022, 19:20 |
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Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 ноября в 14:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги
19 ноября 2022, 19:20 |
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В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
- Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports».
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