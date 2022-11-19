В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 14:00.

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«Кривбасс» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports».