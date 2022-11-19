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Украина. Премьер лига
19 ноября 2022, 19:20 |
89
0

Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 ноября в 14:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-Лиги

19 ноября 2022, 19:20 |
89
0
Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В воскресенье, 20 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало в 14:00.

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«Кривбасс» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал «Setanta Sports».

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Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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