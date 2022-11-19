Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Металлист 1925
В Кривом Роге на стадионе «Горняк» пройдет поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить ее будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Начало встречи в 14:00.
«Кривбасс» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.
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