В воскресенье, 20 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить ее будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Начало встречи в 14:00.

«Кривбасс» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой следите здесь.