Украина. Первая лига19 ноября 2022, 10:45 |
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Полесье – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 19 ноября в 13:30
19 ноября 2022, 10:45 |
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В субботу, 19 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.
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