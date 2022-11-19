Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Полесье
19.11.2022 13:30 - : -
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 ноября 2022, 10:45 |
96
0

Полесье – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 19 ноября в 13:30

19 ноября 2022, 10:45 |
96
0
Полесье – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 19 ноября, состоится матч 13-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

По теме:
Днепр-1 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Нива Тернополь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
смотреть онлайн Диназ Вышгород Полесье Житомир Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»
Футбол | 19 ноября 2022, 08:10 13
Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»

Скандальное интервью португальца, из-за которого МЮ разорвет с ним контракт

Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
Футбол | 18 ноября 2022, 23:10 5
Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023
Наивные. На россии все еще надеются провести матч за Суперкубок УЕФА-2023

Игра должна состояться в Казани

Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Футбол | 18.11.2022, 22:40
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Левандовски ответил, будет ли он играть в сине-желтой повязке от Шевченко
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 19.11.2022, 03:47
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 19.11.2022, 02:31
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
В Польше рассказали первые подробности расследования падения ракеты
17.11.2022, 11:55 1
Война
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»
Тайсон ФЬЮРИ – об Усике: «Не обращайте внимания на эту сосиску»
17.11.2022, 09:38 7
Бокс
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал членом НОК. Как и Григорий Суркис
17.11.2022, 22:10 36
Другие виды
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
ВИДЕО. Милан хочет Малиновского, у Франции эпидемия травм, ставим на Динамо
17.11.2022, 09:51
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
18.11.2022, 15:00
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
ВИДЕО. Цыганков сделал дубль в перенесенном матче против Ингульца
17.11.2022, 13:58
Футбол
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
18.11.2022, 13:40 2
Футбол
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
18.11.2022, 20:38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности