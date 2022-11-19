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Украина. Первая лига
19 ноября 2022, 16:30 |
175
0

Первая лига. Полесье доминирует, ничья Нивы, победа ЛНЗ

Команда «Полесье» ушла в отрыв

19 ноября 2022, 16:30 |
175
0
Первая лига. Полесье доминирует, ничья Нивы, победа ЛНЗ
ФК Полесье

В матче Первой лиги «Полесье» разгромило «Диназ» со счетом 3:0 и продолжает наращивать отрыв. Команда после 13 туров набрала 37 очков и доминирует в Группе А.

«Карпаты» отстают на 13 очков.

В группе Б лидирует ЛНЗ.

Первая лига. 13-й тур

Группа А

Полесье - Диназ 3:0
Голы: Янаков, 24, Литвинов, 32 (в свои ворота), Кисленко, 81

Нива - Эпицентр 0:0

Группа Б

Скорук - ЛНЗ 0:2
Голы: Долинский, 7, Савин, 17

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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