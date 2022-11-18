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Украина. Премьер лига
18 ноября 2022, 17:44 | Обновлено 18 ноября 2022, 18:20
478
0

Александр ЗУБКОВ: «Речь о форсировании моего восстановления не идет»

Форвард «Шахтера» – о своей травме и реабилитации

18 ноября 2022, 17:44 | Обновлено 18 ноября 2022, 18:20
478
0
Александр ЗУБКОВ: «Речь о форсировании моего восстановления не идет»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Нападающий «Шахтера» Александр Зубков в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, как идет его восстановление после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче УПЛ с «Александрией».

Напомним, полученное повреждение не позволило форварду «горняков» сыграть в заключительном туре ЛЧ против «РБ Лейпциг», в котором решилась судьба команды Игора Йовичевича в чемпионском евротурнире. «Шахтер», как известно, проиграл немцам и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы, а не Лиги чемпионов.

– Саша, вы травмировались 29 октября в матче с «Александрией». То есть, прошло уже более трех недель. Как сейчас ваше самочувствие?

– Я почти сразу же после травмы приступил к восстановлению. Первые 2-3 дня к месту повреждения прикладывали лед, мне делали сдавливающие повязки, чтобы локализовать отек и не допустить его распространения. Затем я почти сразу приступил к легким втягивающим занятиям. А последние, наверное, недели две я работаю уже в тренажерном зале. Упражнения постоянно чередуются: где-то нагрузка увеличивается, а где-то уменьшается. Также я уже приступил к легкой беговой работе. Доктора прогнозируют, что в отпуск мне удастся уйти здоровым. Ну, практически здоровым.

– Получается, сыграть вам в оставшихся матчах «Шахтера» в этом календарном году уже вряд ли удастся?

– Да, я в них не сыграю. Мне только что сделали контрольное УЗИ. Оно показало, что в мышце, которая травмирована, образовывается шрам, но он еще не до конца затянулся. Поэтому, речь о моем возвращении на поле в ближайшее время не идет. Как и прогнозировалось первоначально, на восстановление уйдет порядка 4-5 недель.

– Мыслей о форсировании восстановления не было?

– Конечно, нет. Я только-только приступил к легкой беговой работе. Пока не думаю не только о работе с мячом, а и о спринте или беговой работе высокой интенсивности. У меня такая травма, что если ее не вылечить основательно и получить рецидив, то можно выпасть из строя вовсе на два или даже два с половиной месяца. Так что спешить нет никакого смысла. Надо работать и планомерно восстанавливаться день за днем.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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