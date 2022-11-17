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17 ноября 2022, 17:47 | Обновлено 17 ноября 2022, 18:21
66
0

В УАЭФ проведут отбор в сборную Украины по электронному футболу

Отбор будет проходить с 28 ноября по 2 декабря

17 ноября 2022, 17:47 | Обновлено 17 ноября 2022, 18:21
66
0
В УАЭФ проведут отбор в сборную Украины по электронному футболу
УАФ

С 28 ноября по 2 декабря состоится отборочный турнир в сборную Украины по электронному футболу по дисциплине FIFA23. Организатором соревнований является Украинская ассоциация электронного футбола.

Соревнования пройдут с 28 ноября по 2 декабря онлайн в режиме 2vs2 на платформе PlayStation 5 с использованием симулятора FIFA 23 (склады Ultimate Team).

Регистрация на турнир продлится с 15 по 21 ноября. Принять участие в соревнованиях могут граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Зарегистрироваться на отбор в сборную Украины можно здесь.

Две сильнейшие команды по итогам турнира попадут в национальную команду по FIFA, которая уже в декабре примет участие в квалификации чемпионата мира по электронному футболу – FIFAe Nations Cup 2023.

«Война помешала планам УАЭФ по организации в 2022 году революционного национального проекта по электронному футболу. Очевидно, что во время боевых действий людям не до развлечений, на первый план выходят куда более важные вещи. Но как ВСУ планомерно освобождают Украину от российских захватчиков, так и мы возвращаем электронный футбол в жизнь украинцев. Надеюсь, что этот турнир сможет принести его участникам ощущение нормальной жизни, которым хочет жить вся наша страна», – отмечает президент Украинской ассоциации электронного футбола Владислав Шовковский.

Планируется трансляция матчей отбора в сборную Украины по FIFA на YouTube-каналах УАФ и УАЭФ.

Об организации:

Украинская ассоциация электронного футбола с 2020 года занимается вопросами развития и популяризации электронного футбола, который является новым трендом проведения досуга среди поклонников футбола во всем мире.

Президент Украинской ассоциации электронного футбола – Владислав Шовковский.

УАЭФ проводит национальные соревнования по электронному футболу в двух дисциплинах – FIFA и eFootball, среди которых – отборочные турниры в ряды сборных Украины.

Так, в 2021 году сборная Украины по eFootball впервые в истории приняла участие в финальной части УЕФА eEuro-2021 и оказалась в восьмерке лучших команд Европы.

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FIFA23 Владислав Шовковский
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Источник Украинская ассоциация футбола
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