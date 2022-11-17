Минус один русский на Итоговом турнире. Циципас обыграл первую ракетку рф

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) во втором раунде группового турнира на Итоговом турнире АТР выиграл у Даниила Медведева (АТР 5) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.

Nitto ATP Finals. Групповой этап

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1)

В третьем сете Циципас проигрывал 3:5, Медведев не подал на матч при счете 5:4 и вскоре грек выиграл встречу на тай-брейке.

Отметим, что Медведев является первой ракеткой рф. В прошлом туре он проиграл своему соотечественнику Андрею Рублеву. Из-за двух поражений у него уже нет шанса выйти в плей-офф турнира.

К слову, раньше свой матч в этой группе завершили Новак Джокович и Андрей Рублев. Серб уверенно обыграл Андрея и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира АТР. В последнем туре Циципас и Рублев разыграют последнее место в плей-офф, а Джокович проведет ничего не решающий матч с Медведевым.