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ATP
17 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:49
405
2

Минус один русский на Итоговом турнире. Циципас обыграл первую ракетку рф

Греческий теннисист в трех сетах выиграл у Даниила Медведева

17 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:49
405
2
Минус один русский на Итоговом турнире. Циципас обыграл первую ракетку рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 3) во втором раунде группового турнира на Итоговом турнире АТР выиграл у Даниила Медведева (АТР 5) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты.

Nitto ATP Finals. Групповой этап

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев – 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1)

В третьем сете Циципас проигрывал 3:5, Медведев не подал на матч при счете 5:4 и вскоре грек выиграл встречу на тай-брейке.

Отметим, что Медведев является первой ракеткой рф. В прошлом туре он проиграл своему соотечественнику Андрею Рублеву. Из-за двух поражений у него уже нет шанса выйти в плей-офф турнира.

К слову, раньше свой матч в этой группе завершили Новак Джокович и Андрей Рублев. Серб уверенно обыграл Андрея и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира АТР. В последнем туре Циципас и Рублев разыграют последнее место в плей-офф, а Джокович проведет ничего не решающий матч с Медведевым.

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Стефанос Циципас Даниил Медведев Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Есть же в мире справедливость, потому , когда это истерическое недоразумение выиграло ЮСО в прошлом году, казалось иначе. Четвёртое место в группе есть вполне для него заслуженным, хотя нет, его нахождение здесь - это уже ошибка. Циципас же молодец , не сказать, что провел фантастический матч ( хотя были красивые розыгрыши ), но в важные моменты собирался ( что для него нехарактерно ) и добивал рашиста. Надо будет добить  второго послезавтра ( ещё одно психа, кстати), а дальше с Руудом можно будет побороться за финал. 
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Spectra
Давай Циципас! Выбивай ещё одного рашистка, и попадай на Рууда!
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