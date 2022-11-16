Чемпионат мира16 ноября 2022, 23:15 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:23
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Польша – Чили – 1:0. Пентек принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве
16 ноября 2022, 23:15 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:23
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Национальные сборные проводят 16 ноября товарищеские матчи.
Польша с минимальным счетом победила Чили (1:0). Единственный мяч на 85-й минуте забил форвард Кшиштоф Пентек.
Товарищеские матчи. 16 ноября, Варшава
Польша – Чили – 1:0
Гол: Пентек, 85.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Польша).
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