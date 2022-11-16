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16 ноября 2022, 23:15 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:23
105
0

Польша – Чили – 1:0. Пентек принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

16 ноября 2022, 23:15 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:23
105
0
Польша – Чили – 1:0. Пентек принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальные сборные проводят 16 ноября товарищеские матчи.

Польша с минимальным счетом победила Чили (1:0). Единственный мяч на 85-й минуте забил форвард Кшиштоф Пентек.

Товарищеские матчи. 16 ноября, Варшава

Польша – Чили – 1:0

Гол: Пентек, 85.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Польша).
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Источник Sport.ua
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