Джесси ЛИНГАРД: «Роналду – величайший игрок, ему больно»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест», поделился своим мнением по поводу скандального интервью Криштиану Роналду:

«Я смог найти выход из своей ситуации в «Манчестер Юнайтед». К тому же мы не выносили все на публику и в итоге остались в хороших отношениях. Я по-прежнему поддерживаю клуб.

Но я не знаю, что случилось между Роналду и тренером, да и не мне об этом рассуждать. Это дела Криштиану. Футбол порой безумен. Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно. Но я не могу комментировать происходящее».