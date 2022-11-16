Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
16 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
Во втором матче второго тура Красной группы сразятся Стефанос Циципас и Даниил Медведев. Начало встречи в 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 10 раза, грек выиграл 3 матча.
Во втором матче этого квартета Новак Джокович переиграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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