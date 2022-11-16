Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 ноября 2022, 16:45 |
109
0

Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

16 ноября 2022, 16:45 |
109
0
Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

16 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

Во втором матче второго тура Красной группы сразятся Стефанос Циципас и Даниил Медведев. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 10 раза, грек выиграл 3 матча.

Во втором матче этого квартета Новак Джокович переиграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Джокович пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
Новак Джокович – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каспер Рууд стал первым полуфиналистом ATP Finals, Надаль потерял шансы
Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Стефанос Циципас Даниил Медведев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Война | 16 ноября 2022, 11:11 11
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше
Эрдоган отрицает причастность россии к падению ракет в Польше

Ему же лучше знать

Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Футбол | 16 ноября 2022, 09:40 3
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем
Больше не соучредитель. Шевченко разорвал связь с Абрамовичем

Легендарный украинский футболист уволился с компании, которая принадлежит российскому олигарху

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 16.11.2022, 09:25
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией
Теннис | 16.11.2022, 15:22
Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией
Сборная Украины поднялась на 6 позиций в рейтинге после победы над Японией
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
Война | 15.11.2022, 16:33
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
ВИДЕО. ВСУ готовятся к вторжению с территории беларуси. «Устроим им ад»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
Нервная, но важная победа. Украина обыграла Исландию в квалификации ЧМ
14.11.2022, 18:10 13
Баскетбол
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
Источник: еще один топ-клуб включился в гонку за Мудриком
14.11.2022, 22:31 9
Футбол
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
Пошли на левый берег. Мэр Олешек сообщил об освобождении города
14.11.2022, 23:09 2
Война
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
Жертва пожизненного контракта. Прав ли Поворознюк, уволив Лавриненко
15.11.2022, 06:55 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. В 13-м туре все фавориты потеряли очки
14.11.2022, 17:08 9
Футбол
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
Новый главный тренер сборной? Ребров впервые с 24 февраля приехал в Украину
14.11.2022, 18:28 13
Футбол
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
Попутал берега. Президент МОК призвал к возвращению россиян в мировой спорт
15.11.2022, 20:50 37
Олимпийские игры
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
В россии возмущены визитом Зеленского в Херсон
14.11.2022, 16:32 11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности