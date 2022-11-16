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  4. WTA анонсировала предварительный календарь соревнований на 2023 год
WTA
16 ноября 2022, 15:59 |
109
0

WTA анонсировала предварительный календарь соревнований на 2023 год

Вместо турниров в рф будут новые соревнования

16 ноября 2022, 15:59 |
109
0
WTA анонсировала предварительный календарь соревнований на 2023 год
WTA

WTA опубликовала календарь турниров на сезон 2023 года до Открытого чемпионата США.

Новый сезон начнется с турнира United Cup в Австралии, нового объединенного командного соревнования в партнерстве с Tennis Australia и ATP, в котором будут участвовать женщины и мужчины, соревнующиеся в Брисбене, Перте и Сиднее.

Параллельно с началом сезона в Аделаиде (WTA 500) и Окленде (WTA 250) пройдут подводящие турниры к Открытому чемпионату Австралии..

В феврале будут сыграны новые турниры WTA 250 в Остине (Техас, США) и в Мериде, (Мексика). Традиционных соревнований в санкт-петербурге не запланировано.

Турниры категории WTA 1000 состоятся в Дубае, Индиан-Уэллс, Маями, Мадриде, Риме, Монреале и Цинциннати. Также будет сыграно не менее 10 турниров WTA 500 и 24 турнира WTA 250, а также расширится календарь WTA 125.

«Поскольку WTA празднует свое 50-летие, календарь на 2023 год демонстрирует невероятную широту и охват женского тенниса», – сказал Стив Саймон, главный исполнительный директор WTA.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ

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Источник WTA
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