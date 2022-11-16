Ван Гал поддержал болельщиков, бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что нидерландские любители футбола, которые приняли решение бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре, поступили абсолютно правильно.

«Думаю, болельщики, которые бойкотируют чемпионат мира в Катаре, правы, потому что они верят в это. Я не вижу проблем. Я надеюсь, что нам удастся сыграть волшебно и, когда мы попадем в финал, они посмотрят матч по телевизору и увидят, насколько мы хороши», – рассказал ван Гал.

Сборная Нидерландов на групповой стадии ЧМ-2022 сыграет в одном квартете с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Ранее стала известна заявка сборной Нидерландов на ЧМ-2022.