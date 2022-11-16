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  4. Ван Гал поддержал болельщиков, бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира
16 ноября 2022, 14:41 |
558
1

Ван Гал поддержал болельщиков, бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре

Наставник сборной Нидерландов – о решении фанатов своей команды

16 ноября 2022, 14:41 |
558
1
Ван Гал поддержал болельщиков, бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что нидерландские любители футбола, которые приняли решение бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре, поступили абсолютно правильно.

«Думаю, болельщики, которые бойкотируют чемпионат мира в Катаре, правы, потому что они верят в это. Я не вижу проблем. Я надеюсь, что нам удастся сыграть волшебно и, когда мы попадем в финал, они посмотрят матч по телевизору и увидят, насколько мы хороши», – рассказал ван Гал.

Сборная Нидерландов на групповой стадии ЧМ-2022 сыграет в одном квартете с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

Ранее стала известна заявка сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

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Источник AFP
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Нужно чтобы команды не выходили на матчи с Ираном .Это скотство .насмешка над футболом .Если играют с Ираном значит прославляют издевательства и попрание прав людей .это выглядит как поддержка терроризма 
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