Стала известна заявка сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал назвал состав на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Джастин Бейлоу («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласия («Манчестер Юнайтед»), Стефан де Врей («Интер»).

Полузащитники: Стивен Бергейс («Аякс»), Дэви Классен («Аякс»), Кеннет Тейлор («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Мартен де Рон («Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Хави Симонс (ПСВ).

Нападающие: Стивен Бергвейн, («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Винсент Янссен («Антверпен»), Ваут Вегхорст («Бешикташ»).

Из расширенной заявки в окончательную не попали 13 игроков, в том числе полузащитник ПСВ Гус Тиль и хавбек «Баварии» Райан Гравенберх.