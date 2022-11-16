Наставник сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение о фаворитах предстоящего чемпионата мира в Катаре. 49-летний специалист не назвал одну какую-то сборную, которая является претендентом на триумф. По его мнению, есть круг команд, способных победить.

«Я хочу назвать следующие сборные: Бельгия, Франция, Хорватия, Англия, Испания, Германия, Аргентина и Бразилия. При этом точно не скажу, кто из них имеет самые большие шансы на успех», – заявил Мартинес.

Сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2022 в группе с Канадой, Марокко и Хорватией.

Ранее стал известен состав сборной Бельгии на предстоящий мундиаль.