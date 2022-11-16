Наставник сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022
Роберто Мартинес поделился экспертным мнением
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение о фаворитах предстоящего чемпионата мира в Катаре. 49-летний специалист не назвал одну какую-то сборную, которая является претендентом на триумф. По его мнению, есть круг команд, способных победить.
«Я хочу назвать следующие сборные: Бельгия, Франция, Хорватия, Англия, Испания, Германия, Аргентина и Бразилия. При этом точно не скажу, кто из них имеет самые большие шансы на успех», – заявил Мартинес.
Сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2022 в группе с Канадой, Марокко и Хорватией.
Ранее стал известен состав сборной Бельгии на предстоящий мундиаль.
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