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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 16 ноября 2022, 14:16
885
1

Наставник сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022

Роберто Мартинес поделился экспертным мнением

16 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 16 ноября 2022, 14:16
885
1
Наставник сборной Бельгии назвал фаворитов ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказал мнение о фаворитах предстоящего чемпионата мира в Катаре. 49-летний специалист не назвал одну какую-то сборную, которая является претендентом на триумф. По его мнению, есть круг команд, способных победить.

«Я хочу назвать следующие сборные: Бельгия, Франция, Хорватия, Англия, Испания, Германия, Аргентина и Бразилия. При этом точно не скажу, кто из них имеет самые большие шансы на успех», – заявил Мартинес.

Сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2022 в группе с Канадой, Марокко и Хорватией.

Ранее стал известен состав сборной Бельгии на предстоящий мундиаль.

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Источник AS
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Вісім фаворитів? І це прогноз?
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