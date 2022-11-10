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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 14:28 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:29
2486
1

Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022

Братья Азары, Де Брюйне и Лукаку - в составе

10 ноября 2022, 14:28 | Обновлено 10 ноября 2022, 14:29
2486
1
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация сборной Бельгии объявила заявку национальной команды на ЧМ-2022. Мощный состав бельгийцев все последние годы называют золотым поколением, однако добиться существенных успехов на больших турнирах команда пока не может.

Вратари: Куртуа (Реал), Миньоле (Брюгге), Кастельс (Вольфсбург)

Защитники: Альдервейльд (Антверпен), Дебаст (Андерлехт), Дендонкер (Астон Вилла), Фас (Лестер), Теате (Лестер), Вертонген (Андерлехт), Менье (Боруссия Д).

Хавбеки: Онана (Эвертон), Тилеманс (Лестер), Ванакен (Брюгге), Витсель (Атлетико), Де Брюйне (Манчестер Сити), Карраско (Атлетико), Кастань (Лестер), Э.Азар (Реал), Т.Азар (Боруссия Д), Мертенс (Галатасарай), Опенда (Ланс), Троссар (Брайтон).

Форварды: Лукаку (Интер), Де Кателаре (Милан), Батшуаи (Фенербахче), Доку (Ренн).

Бельгия сыграет в группе против Канады, Хорватии и Марокко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Тарас Чубак
Мені здається реальний останній шанс був на минуому ЧМ, коли головні зірки були у піковому віці, і центр захисту був більш зірковий та не такий старий 
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