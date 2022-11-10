Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Братья Азары, Де Брюйне и Лукаку - в составе
Федерация сборной Бельгии объявила заявку национальной команды на ЧМ-2022. Мощный состав бельгийцев все последние годы называют золотым поколением, однако добиться существенных успехов на больших турнирах команда пока не может.
Вратари: Куртуа (Реал), Миньоле (Брюгге), Кастельс (Вольфсбург)
Защитники: Альдервейльд (Антверпен), Дебаст (Андерлехт), Дендонкер (Астон Вилла), Фас (Лестер), Теате (Лестер), Вертонген (Андерлехт), Менье (Боруссия Д).
Хавбеки: Онана (Эвертон), Тилеманс (Лестер), Ванакен (Брюгге), Витсель (Атлетико), Де Брюйне (Манчестер Сити), Карраско (Атлетико), Кастань (Лестер), Э.Азар (Реал), Т.Азар (Боруссия Д), Мертенс (Галатасарай), Опенда (Ланс), Троссар (Брайтон).
Форварды: Лукаку (Интер), Де Кателаре (Милан), Батшуаи (Фенербахче), Доку (Ренн).
Бельгия сыграет в группе против Канады, Хорватии и Марокко.
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