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16 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:45
181
0

Сергей НАГОРНЯК: «Наша цель – занять первое место в квартете»

Юношеская сборная Украины U-19 готовится к квалификации Евро-2023 U-19

16 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:45
181
0
Сергей НАГОРНЯК: «Наша цель – занять первое место в квартете»
УАФ. Сергей Нагорняк

Юношеская сборная Украины U-19 начала сбор, посвященный квалификационному раунду Евро-2023 U-19. О том, как команда будет готовиться к турниру, рассказал ее главный тренер Сергей Нагорняк:

– Каковы планы вашей сборной при подготовке к квалификационному раунду чемпионата Европы?

– Времени для тренировочного процесса катастрофически не хватает, но приходится исходить из нынешнего положения. 13 ноября мы выехали из Киева. Потренировались два дня в польском Жешуве. В это время к нам присоединились легионеры. Опять же времени у нас будет немного, поэтому основной акцент сделан на тактических занятиях. Во вторник мы отправимся из Польши в Стокгольм, а уже оттуда – в Норчепинг. 16 ноября пройдет предигровая тренировка, а 17 ноября состоится сам старт в турнире.

– В нашей ситуации жаловаться не приходится?

- Именно так. На сегодняшний день такие обстоятельства. За последние три года я практически не собирал команду в таком составе. С начала пандемии COVID-19 мы провели всего две полноценные тренировки. Поэтому главным условием при выборе футболистов на этот сбор была игровая практика.

– Насколько хорошо вам удалось изучить своих ближайших соперников?

– Пока с этим есть небольшие сложности. В распоряжении есть только одна игра сборной Косово за прошлый год. Но будем исходить из ситуации таким образом, что у нас первый матч именно с этим соперником, а Кипр и Швецию будем изучать по ходу соревнований. Зато у соперников большая проблема, как учить нас (улыбается). На квалификационный турнир мы едем как темная лошадка.

– Выход в элит-раунд – минимальная задача для вашей сборной?

– Несмотря на все обстоятельства, наша цель – первое место в своем квартете. А как все сложится – посмотрим, это футбол, часто бывает непредсказуемым.

В квалификационном раунде Евро-2023 U-19 юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2004 г.р.) сыграет против Косово, Кипра и Швеции.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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