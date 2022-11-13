Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагорняк определил состав сборной U19, которая сыграет в отборе к Евро-2023
Молодежные турниры
13 ноября 2022, 21:39 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:25
520
0

Нагорняк определил состав сборной U19, которая сыграет в отборе к Евро-2023

В составе сборной Украины U-19 к мини-турниру в Швеции готовятся 20 игроков

13 ноября 2022, 21:39 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:25
520
0
Нагорняк определил состав сборной U19, которая сыграет в отборе к Евро-2023
УАФ. Сергей Нагорняк

Сегодня, 13 ноября, начался сбор юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения).

Команда готовится к поединкам квалификационного раунда Евро-2023 U-19. На предстоящем турнире в Швеции украинцы будут бороться за выход в элит-раунд отбора со сборными Косово, Кипра и Швеции.

Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора в Португалию. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.

Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-19

  • Вратари: Юрий-Владимир Герета («Рух» Львов), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия).
  • Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Бенедюк («Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – «Рух» Львов), Данило Удод («Аль -Айн», ОАЭ).
  • Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – «Шахтер» Донецк), Антон Царенко («Динамо» Киев), Олег Федор («Рух» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).
  • Нападающий: Игорь Горбач («Динамо» Киев).

Евро-2023 U-19. Квалификация. Группа 3

1-й тур, 17.11.2022

  • 15:00. Украина – Косово
  • 20:30. Кипр – Швеция

2-й тур, 20.11.2022

  • 15:00. Украина – Кипр
  • 20:30. Швеция – Косово

3-й тур, 23.11.2022

  • 20:00. Косово – Кипр
  • 20:00. Швеция – Украина
По теме:
Вместо ЧМ. Италия объявила состав на два товарищеских матча
Без Шведа и Зубкова. Выбор Йовичевича на матч Шахтера в УПЛ
Пенсия откладывается. Пике – в заявке Барселоны на матч с Осасуной
Сергей Нагорняк сборная Украины по футболу U-19 Евро-2023 U-19 заявка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
Футбол | 13 ноября 2022, 11:00 4
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира

В активе каждого – 20 поединков и более…

Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Футбол | 13 ноября 2022, 10:25 0
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»

Аргентинец – о вкладе испанского тренера в мировой футбол

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Можем сказать, что играли с Шахтером почти на равных»
Футбол | 13.11.2022, 20:55
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Можем сказать, что играли с Шахтером почти на равных»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Можем сказать, что играли с Шахтером почти на равных»
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Футбол | 13.11.2022, 14:41
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 13.11.2022, 01:59
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
12.11.2022, 18:12 11
Война
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
12.11.2022, 00:23 6
Баскетбол
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
12.11.2022, 18:02 4
Футбол
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
12.11.2022, 15:21
Футбол
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 4
Футбол
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
13.11.2022, 12:43 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности