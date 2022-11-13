Нагорняк определил состав сборной U19, которая сыграет в отборе к Евро-2023

Сегодня, 13 ноября, начался сбор юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения).

Команда готовится к поединкам квалификационного раунда Евро-2023 U-19. На предстоящем турнире в Швеции украинцы будут бороться за выход в элит-раунд отбора со сборными Косово, Кипра и Швеции.

Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора в Португалию. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.

Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари : Юрий-Владимир Герета («Рух» Львов), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия).

: Юрий-Владимир Герета («Рух» Львов), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия). Защитники : Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Бенедюк («Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – «Рух» Львов), Данило Удод («Аль -Айн», ОАЭ).

: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Бенедюк («Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – «Рух» Львов), Данило Удод («Аль -Айн», ОАЭ). Полузащитники : Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – «Шахтер» Донецк), Антон Царенко («Динамо» Киев), Олег Федор («Рух» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).

: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – «Шахтер» Донецк), Антон Царенко («Динамо» Киев), Олег Федор («Рух» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания). Нападающий: Игорь Горбач («Динамо» Киев).

Евро-2023 U-19. Квалификация. Группа 3

1-й тур, 17.11.2022

15:00. Украина – Косово

20:30. Кипр – Швеция

2-й тур, 20.11.2022

15:00. Украина – Кипр

20:30. Швеция – Косово

3-й тур, 23.11.2022