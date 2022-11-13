Нагорняк определил состав сборной U19, которая сыграет в отборе к Евро-2023
В составе сборной Украины U-19 к мини-турниру в Швеции готовятся 20 игроков
Сегодня, 13 ноября, начался сбор юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения).
Команда готовится к поединкам квалификационного раунда Евро-2023 U-19. На предстоящем турнире в Швеции украинцы будут бороться за выход в элит-раунд отбора со сборными Косово, Кипра и Швеции.
Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора в Португалию. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда.
Главный тренер команды Сергей Нагорняк вызвал 20 футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-19
- Вратари: Юрий-Владимир Герета («Рух» Львов), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия).
- Защитники: Андрей Булеза, Александр Роспутько (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Бенедюк («Динамо» Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела, Евгений Пастух (все – «Рух» Львов), Данило Удод («Аль -Айн», ОАЭ).
- Полузащитники: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко (все – «Шахтер» Донецк), Антон Царенко («Динамо» Киев), Олег Федор («Рух» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Варфоломеев (Либерец, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия), Андрей Семенец (Кориа Севилья, Испания).
- Нападающий: Игорь Горбач («Динамо» Киев).
Евро-2023 U-19. Квалификация. Группа 3
1-й тур, 17.11.2022
- 15:00. Украина – Косово
- 20:30. Кипр – Швеция
2-й тур, 20.11.2022
- 15:00. Украина – Кипр
- 20:30. Швеция – Косово
3-й тур, 23.11.2022
- 20:00. Косово – Кипр
- 20:00. Швеция – Украина
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