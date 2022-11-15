Испания15 ноября 2022, 17:01 |
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Жоан ЛАПОРТА: «Барса в процессе экономического восстановления»
Президент «Барселоны» - о финансовой ситуации в клубе
15 ноября 2022, 17:01 |
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовой ситуации в клубе на данный момент:
«Барса» находится в процессе экономического восстановления. Скоро мы выйдем на допандемийный уровень и станем одним из самых финансово стабильных клубов в мире», – сказал президент «Барселоны».
Ранее Лапорта назвал сумму, которую «Барселона» смогла бы заработать в Суперлиге.
Вчера форвард «Барселоны» Ансу Фати попал в ДТП и травмировал мотоциклиста.
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