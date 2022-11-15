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Испания
15 ноября 2022, 17:01 |
73
0

Жоан ЛАПОРТА: «Барса в процессе экономического восстановления»

Президент «Барселоны» - о финансовой ситуации в клубе

15 ноября 2022, 17:01 |
73
0
Жоан ЛАПОРТА: «Барса в процессе экономического восстановления»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовой ситуации в клубе на данный момент:

«Барса» находится в процессе экономического восстановления. Скоро мы выйдем на допандемийный уровень и станем одним из самых финансово стабильных клубов в мире», – сказал президент «Барселоны».

Ранее Лапорта назвал сумму, которую «Барселона» смогла бы заработать в Суперлиге.

Вчера форвард «Барселоны» Ансу Фати попал в ДТП и травмировал мотоциклиста.

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Жоан Лапорта Барселона
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Источник RAC1
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