Жоан ЛАПОРТА: «Барса в процессе экономического восстановления»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовой ситуации в клубе на данный момент:

«Барса» находится в процессе экономического восстановления. Скоро мы выйдем на допандемийный уровень и станем одним из самых финансово стабильных клубов в мире», – сказал президент «Барселоны».

Ранее Лапорта назвал сумму, которую «Барселона» смогла бы заработать в Суперлиге.

Вчера форвард «Барселоны» Ансу Фати попал в ДТП и травмировал мотоциклиста.