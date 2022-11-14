Нападающий Барселоны попал в ДТП и серьезно травмировал мотоциклиста

Нападающий испанской «Барселоны» Ансу Фати попал а аварию. Он столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.

Сообщается, что мотоциклист получил серьезную травму – он сломал лодыжку. Молодой форвард отправился в больницу вместе с потерпевшим, чтобы понять степень серьезности травмы. Отметим, что футболист в результате аварии никаких травм не получил.

В нынешнем сезоне Фати сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами и 3 ассистами.

Ранее игроки «Барселоны» посетили пивной завод своего спонсора.