Нападающий Барселоны попал в ДТП и серьезно травмировал мотоциклиста
Ансу Фати неудачно припарковал автомобиль
Нападающий испанской «Барселоны» Ансу Фати попал а аварию. Он столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.
Сообщается, что мотоциклист получил серьезную травму – он сломал лодыжку. Молодой форвард отправился в больницу вместе с потерпевшим, чтобы понять степень серьезности травмы. Отметим, что футболист в результате аварии никаких травм не получил.
В нынешнем сезоне Фати сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами и 3 ассистами.
Ранее игроки «Барселоны» посетили пивной завод своего спонсора.
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