Барселона посетила пивной завод. Левандовски наливал лучше всех

Испанский футбольный клуб «Барселона» посетил пивной завод своего спонсора.

Футболистов команды сопровождал главный тренер Хави. Делегации «сине-гранатовых» показали, как устроено производство пива и рассказали о тонкостях процесса.

Между игроками также состоялся конкурс, где выяснили, кто лучше наливает пиво. Неудивительно, что победу в нем одержал польский форвард команды Роберт Левандовски.

Ранее Роберт Левандовски прокомментировал состояние команды на текущий момент в сезоне.