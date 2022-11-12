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Испания
12 ноября 2022, 22:31 | Обновлено 12 ноября 2022, 22:47
950
0

Барселона посетила пивной завод. Левандовски наливал лучше всех

Неудивительно, что победил Роберт

12 ноября 2022, 22:31 | Обновлено 12 ноября 2022, 22:47
950
0
Барселона посетила пивной завод. Левандовски наливал лучше всех
ФК Барселона

Испанский футбольный клуб «Барселона» посетил пивной завод своего спонсора.

Футболистов команды сопровождал главный тренер Хави. Делегации «сине-гранатовых» показали, как устроено производство пива и рассказали о тонкостях процесса.

Между игроками также состоялся конкурс, где выяснили, кто лучше наливает пиво. Неудивительно, что победу в нем одержал польский форвард команды Роберт Левандовски.

Ранее Роберт Левандовски прокомментировал состояние команды на текущий момент в сезоне.

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Барселона пиво Роберт Левандовски
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Источник ФК Барселона
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