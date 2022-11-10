Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселона хочет только одного – выигрывать титулы»

Форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Роберт Левандовски высказался о состоянии своей команды на этом этапе сезона:

«Я очень рад играть в «Барселоне». Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Мы на пути к большим свершениям, и я убежден, что следующий год будет для нас очень хорошим. Мы должны набраться терпения, потому что мы на этапе перестройки и адаптации.

В чемпионате у нас сейчас все хорошо, а в Лиге чемпионов были допущены некоторые ошибки, из-за которых мы не смогли продолжить участие в турнире. Но такие игры, как с «Валенсией» или «Осасуной», показывают, что команда имеет веру в себя и большое желание побеждать. Мы достигнем многого.

Я в «Барселоне», и здесь хотят только одного — выигрывать титулы».

Ранее стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовского после матча с «Осасуной».