Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселона хочет только одного – выигрывать титулы»
Форвард «сине-гранатовых» – о состоянии команды
Форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Роберт Левандовски высказался о состоянии своей команды на этом этапе сезона:
«Я очень рад играть в «Барселоне». Горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Мы на пути к большим свершениям, и я убежден, что следующий год будет для нас очень хорошим. Мы должны набраться терпения, потому что мы на этапе перестройки и адаптации.
В чемпионате у нас сейчас все хорошо, а в Лиге чемпионов были допущены некоторые ошибки, из-за которых мы не смогли продолжить участие в турнире. Но такие игры, как с «Валенсией» или «Осасуной», показывают, что команда имеет веру в себя и большое желание побеждать. Мы достигнем многого.
Я в «Барселоне», и здесь хотят только одного — выигрывать титулы».
Ранее стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовского после матча с «Осасуной».
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