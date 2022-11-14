Жоан Лапорта назвал возможный заработок Барселоны за год Суперлиги

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какую сумму каталонский клуб мог бы заработать за один год существования Европейской Суперлиги.

«Для клубов предусмотрен денежный бонус в размере одного миллиарда евро. Также, мы могли бы зарабатывать около 300 миллионов каждый год, участвуя в данном турнире. Еще одним достоинством Суперлиги было бы то, что клубы имели бы полное управление», – заявил Лапорта.

Как известно, в апреле 2021 года 12 европейских клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. Позднее на фоне протестов со стороны болельщиков и под влиянием санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. На сегодня его ряды официально так и не покинули «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Ранее Жоан Лапорта оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ.