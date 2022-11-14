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Испания
14 ноября 2022, 09:01 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:08
259
0

Жоан Лапорта назвал возможный заработок Барселоны за год Суперлиги

Президент каталонского клуба – о желаемом

14 ноября 2022, 09:01 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:08
259
0
Жоан Лапорта назвал возможный заработок Барселоны за год Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какую сумму каталонский клуб мог бы заработать за один год существования Европейской Суперлиги.

«Для клубов предусмотрен денежный бонус в размере одного миллиарда евро. Также, мы могли бы зарабатывать около 300 миллионов каждый год, участвуя в данном турнире. Еще одним достоинством Суперлиги было бы то, что клубы имели бы полное управление», – заявил Лапорта.

Как известно, в апреле 2021 года 12 европейских клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. Позднее на фоне протестов со стороны болельщиков и под влиянием санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. На сегодня его ряды официально так и не покинули «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Ранее Жоан Лапорта оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ.

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Источник Sport.es
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