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Лига чемпионов
27 октября 2022, 07:50 | Обновлено 27 октября 2022, 07:53
1860
0

Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ

Жоан Лапорта – о перспективах наставника «блауграны»

27 октября 2022, 07:50 | Обновлено 27 октября 2022, 07:53
1860
0
Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.Жоан Лапорта

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал работу наставника коллектива Хави в свете непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хави делает хорошую работу. Сегодня было очень сложно эмоционально, мы вышли на поле после того, как узнали, что вылетели с турнира. Никого ни в чем нельзя винить. Мы по-прежнему верим и надеемся, что эта команда продолжит прогрессировать», — заявил Лапорты.

Как известно, в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромно проиграла «Баварии» – 0:3. Днем ранее, во вторник 25 октября, миланский «Интер», переиграв «Викторию Пльзень», лишил каталонцев шансов на место в плей-офф турнира.

«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.

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Источник Catalunya Ràdio
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