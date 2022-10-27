Президент Барселоны оценил работу Хави после вылета команды из ЛЧ

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал работу наставника коллектива Хави в свете непопадания команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хави делает хорошую работу. Сегодня было очень сложно эмоционально, мы вышли на поле после того, как узнали, что вылетели с турнира. Никого ни в чем нельзя винить. Мы по-прежнему верим и надеемся, что эта команда продолжит прогрессировать», — заявил Лапорты.

Как известно, в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромно проиграла «Баварии» – 0:3. Днем ранее, во вторник 25 октября, миланский «Интер», переиграв «Викторию Пльзень», лишил каталонцев шансов на место в плей-офф турнира.

«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.