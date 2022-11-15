Наполи хочет продлить контракт со Спаллетти
В клубе довольны работой своего главного тренера
«Наполи» собирается в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года. В контракте есть опция продления еще на год, и «Наполи» готов ее активировать. Но в идеале клуб хотел бы продлить контракт со Спаллетти до лета 2025 года.
Спаллетти работает с «Наполи» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне команда уверенно лидирует в Серии А и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
Ранее Спаллетти был признан тренером месяца в Серии А.
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