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Италия
15 ноября 2022, 15:24 |
132
0

Наполи хочет продлить контракт со Спаллетти

В клубе довольны работой своего главного тренера

15 ноября 2022, 15:24 |
132
0
Наполи хочет продлить контракт со Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

«Наполи» собирается в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года. В контракте есть опция продления еще на год, и «Наполи» готов ее активировать. Но в идеале клуб хотел бы продлить контракт со Спаллетти до лета 2025 года.

Спаллетти работает с «Наполи» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне команда уверенно лидирует в Серии А и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

Ранее Спаллетти был признан тренером месяца в Серии А.

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Наполи Лучано Спаллетти продление контракта
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Источник твиттер Николо Скиры
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