Италия05 ноября 2022, 09:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 09:15
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Спаллетти признан тренером месяца в Серии А
Наставник «Наполи» удостоен признания
05 ноября 2022, 09:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 09:15
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии.
Неаполитанцы, руководимые 63-летним уроженцем Чертальдо, провели в октябре в итальянском чемпионате пять матчей и одержали в них победы с общим счетом 15:4. Команда Спаллетти лидирует в таблице Серии А с 32 очками. Она опережает «Аталанту», идущую второй, на 5 очков.
Ранее Лучано Спаллетти признавался лучшим тренером Серии А в феврале 2022 и сентябре 2021 года.
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