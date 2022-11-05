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Италия
05 ноября 2022, 09:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 09:15
162
0

Спаллетти признан тренером месяца в Серии А

Наставник «Наполи» удостоен признания

05 ноября 2022, 09:11 | Обновлено 05 ноября 2022, 09:15
162
0
Спаллетти признан тренером месяца в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии.

Неаполитанцы, руководимые 63-летним уроженцем Чертальдо, провели в октябре в итальянском чемпионате пять матчей и одержали в них победы с общим счетом 15:4. Команда Спаллетти лидирует в таблице Серии А с 32 очками. Она опережает «Аталанту», идущую второй, на 5 очков.

Ранее Лучано Спаллетти признавался лучшим тренером Серии А в феврале 2022 и сентябре 2021 года.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Лучано Спаллетти Наполи
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Источник Серия A
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