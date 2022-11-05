Спаллетти признан тренером месяца в Серии А

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии.

Неаполитанцы, руководимые 63-летним уроженцем Чертальдо, провели в октябре в итальянском чемпионате пять матчей и одержали в них победы с общим счетом 15:4. Команда Спаллетти лидирует в таблице Серии А с 32 очками. Она опережает «Аталанту», идущую второй, на 5 очков.

Ранее Лучано Спаллетти признавался лучшим тренером Серии А в феврале 2022 и сентябре 2021 года.