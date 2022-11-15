Снигур не оставила шансов сопернице в первом раунде турнира в Словакии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 105) в 1/16 финала 60-тысячника в Братиславе (Словакия) уверенно обыграла Мию Ристич (Сербия, WTA 409) в двух сетах за 52 минуты.

ITF W60 Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала

Миа Ристич (Сербия) – Дарья Снигур (Украина) [2] – 1:6, 1:6

Отметим, что Дарья посеяна под вторым номером на этом турнире.

В 1/8 финала Снигур встретится с победительницей матча Майей Люмсден (Великобритания) – Ирина Балуш (Словакия).

Ранее Дарья дважды подряд снималась с матча: вначале украинка не смогла выйти на полуфинальную игру во Франции, а затем снялась по ходу стартового матча на соревнованиях в Египте.