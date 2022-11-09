ITF09 ноября 2022, 13:40 |
518
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Снигур снялась по ходу матча против теннисистки из рф на турнире в Египте
Дарья не смогла продолжить игру на 25-тысячнике в Шарм-эш-Шейхе
09 ноября 2022, 13:40 |
518
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 106) снялась с матча 1/16 финала хардового 25-тысячника в Шарм-эш-Шейхе (Египет) против теннисистки из рф Александры Корнеевой (WTA 771).
ITF W25 Шарм-эш-Шейх. Хард. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) [1] – Александра Корнеева – 2:6 (RET., Снигур)
Отметим, что Дарья была посеяна под первым номером на этом турнире.
К слову, ранее Снигур снялась с полуфинального матча на турнире во Франции. Причина двух снятий подряд – неизвестна.
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Комментарии 1
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Снова наши спортсменки продолжают выходить на корт против представительниц страны-агрессора, давая повод расеянам и не только им, говорить, что у нас в стране войська РФ введены в Украину, чтобы навести порядок и прекратить гражданскую войну.Почитайте, что орки пишут и говорят после таких совместных игр... Возможность получать деньги за такие встречи, затмила остатки разума, увы...
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