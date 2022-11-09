Снигур снялась по ходу матча против теннисистки из рф на турнире в Египте

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 106) снялась с матча 1/16 финала хардового 25-тысячника в Шарм-эш-Шейхе (Египет) против теннисистки из рф Александры Корнеевой (WTA 771).

ITF W25 Шарм-эш-Шейх. Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Александра Корнеева – 2:6 (RET., Снигур)

Отметим, что Дарья была посеяна под первым номером на этом турнире.

К слову, ранее Снигур снялась с полуфинального матча на турнире во Франции. Причина двух снятий подряд – неизвестна.