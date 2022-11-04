ITF04 ноября 2022, 13:34 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:35
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Снигур снялась с полуфинала соревнований во Франции
Украинка должна была сыграть с россиянкой
04 ноября 2022, 13:34 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:35
374
1
Украинская теннисистка Дарья Снигур снялась перед полуфиналым матчем на 60-тысячника ITF во Франции.
На этой стадии украинка, получившая седьмой номером посева, должна была сыграть против третьей сеяной россиянки Камиллы Рахимовой.
Отметим, что в Нанте Снигур обыграла белоруску Юлию Готовку, еще одну росиянку Анастасию Тихонову и Хлоэ Ноэль из Франции.
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