Снигур снялась с полуфинала соревнований во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур снялась перед полуфиналым матчем на 60-тысячника ITF во Франции.

На этой стадии украинка, получившая седьмой номером посева, должна была сыграть против третьей сеяной россиянки Камиллы Рахимовой.

Отметим, что в Нанте Снигур обыграла белоруску Юлию Готовку, еще одну росиянку Анастасию Тихонову и Хлоэ Ноэль из Франции.