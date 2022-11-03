ITF03 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:38
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Снигур деклассировала белоруску на турнире во Франции
Украинка вышла в полуфинал
03 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:38
566
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 113) в 1/4 финала 60-тысячника во французском Нанте деклассировала белоруску Юлию Готовко в двух сетах за 1 час и 11 минут.
ITF W60 Нант. Хард в помещении. 1/4 финала
Дарья Снигур [7] – Юлия Готовко – 6:3, 6:2
В полуфинале украинка сыграет с победительницей матча Клара Таусон – 🏳️ Камила Рахимова.
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Вот в полуфинале будет непросто там судя по всему против таусон играть придется
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