Снигур деклассировала белоруску на турнире во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 113) в 1/4 финала 60-тысячника во французском Нанте деклассировала белоруску Юлию Готовко в двух сетах за 1 час и 11 минут.

ITF W60 Нант. Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Снигур [7] – Юлия Готовко – 6:3, 6:2

В полуфинале украинка сыграет с победительницей матча Клара Таусон – 🏳️ Камила Рахимова.