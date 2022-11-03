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ITF
03 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:38
566
1

Снигур деклассировала белоруску на турнире во Франции

Украинка вышла в полуфинал

03 ноября 2022, 19:04 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:38
566
1
Снигур деклассировала белоруску на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 113) в 1/4 финала 60-тысячника во французском Нанте деклассировала белоруску Юлию Готовко в двух сетах за 1 час и 11 минут.

ITF W60 Нант. Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Снигур [7] – Юлия Готовко – 6:3, 6:2

В полуфинале украинка сыграет с победительницей матча Клара Таусон – 🏳️ Камила Рахимова.

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Дарья Снигур ITF Нант
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Источник Sport.ua
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Леха
Вот в полуфинале будет непросто там судя по всему против таусон играть придется 
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