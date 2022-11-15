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Англия
15 ноября 2022, 13:09 | Обновлено 15 ноября 2022, 13:10
2639
0

Источник: Роналду больше не сыграет за Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг больше не видит португальца в команде

15 ноября 2022, 13:09 | Обновлено 15 ноября 2022, 13:10
2639
0
Источник: Роналду больше не сыграет за Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой в адрес «Манчестер Юнайтед», скорее всего, поставило крест на будущем португальца в составе «Красных дьяволов».

По информации ESPN, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на Роналду больше не рассчитывает, и в будущем не собирается выпускать его на поле. Об этом он сообщил руководству клуба на вчерашней встрече.

Тен Хаг считает, что Роналду в своей критике зашел слишком далеко. Португалец заявил, что не уважает тренера. Ранее сообщалось о том, что Роналду могут оштрафовать на 1 миллион фунтов.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник ESPN
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