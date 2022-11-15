Источник: Роналду больше не сыграет за Манчестер Юнайтед

Скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой в адрес «Манчестер Юнайтед», скорее всего, поставило крест на будущем португальца в составе «Красных дьяволов».

По информации ESPN, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на Роналду больше не рассчитывает, и в будущем не собирается выпускать его на поле. Об этом он сообщил руководству клуба на вчерашней встрече.

Тен Хаг считает, что Роналду в своей критике зашел слишком далеко. Португалец заявил, что не уважает тренера. Ранее сообщалось о том, что Роналду могут оштрафовать на 1 миллион фунтов.