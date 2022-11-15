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Англия
15 ноября 2022, 08:16 | Обновлено 15 ноября 2022, 08:27
264
1

Манчестер Юнайтед может оштрафовать Роналду на 1 млн фунтов

Похоже, португалец дорого заплатит за скандальное интервью

15 ноября 2022, 08:16 | Обновлено 15 ноября 2022, 08:27
264
1
Манчестер Юнайтед может оштрафовать Роналду на 1 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководство «Манчестер Юнайтед» может оштрафовать нападающего Криштиану Роналду как минимум на 1 млн фунтов стерлингов за интервью с критикой команды.

Ранее 37-летний португалец рассказал о чувстве предательства со стороны «Манчестер Юнайтед», сделав из него «козла отпущения», а также отметил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

После скандального интервью в «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлением, в котором сообщили, что подготовят ответ на интервью Роналду после установления всех фактов.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
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Источник Metro
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Dfs2262ar
Та на лавку його і хай сидить там до всірачки!
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