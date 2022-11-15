Манчестер Юнайтед может оштрафовать Роналду на 1 млн фунтов

Руководство «Манчестер Юнайтед» может оштрафовать нападающего Криштиану Роналду как минимум на 1 млн фунтов стерлингов за интервью с критикой команды.

Ранее 37-летний португалец рассказал о чувстве предательства со стороны «Манчестер Юнайтед», сделав из него «козла отпущения», а также отметил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

После скандального интервью в «Манчестер Юнайтед» выступили с заявлением, в котором сообщили, что подготовят ответ на интервью Роналду после установления всех фактов.