Серхио РАМОС: «Это мог бы быть мой 5-й ЧМ, но я буду смотреть его дома»

Испанский защитник французского футбольного клуба «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал решение главного тренера сборной Испании по футболу Луиса Энрике не включать его в заявку команды на ЧМ-2022:

«В этом сезоне я снова чувствую себя собой и снова наслаждаюсь футболом, играя за большой клуб – «ПСЖ».

Чемпионат мира? Конечно, это было одно из тех желаний, которые я хотел реализовать. Это был бы мой пятый ЧМ, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома».

Ранее стало известно, почему Энрике не возьмет с собой Рамоса на мундиаль.