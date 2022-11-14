Серхио РАМОС: «Это мог бы быть мой 5-й ЧМ, но я буду смотреть его дома»
Испанский защитник – о непопадании в заявку Испании на мундиаль
Испанский защитник французского футбольного клуба «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал решение главного тренера сборной Испании по футболу Луиса Энрике не включать его в заявку команды на ЧМ-2022:
«В этом сезоне я снова чувствую себя собой и снова наслаждаюсь футболом, играя за большой клуб – «ПСЖ».
Чемпионат мира? Конечно, это было одно из тех желаний, которые я хотел реализовать. Это был бы мой пятый ЧМ, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома».
Ранее стало известно, почему Энрике не возьмет с собой Рамоса на мундиаль.
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