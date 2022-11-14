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  4. Серхио РАМОС: «Это мог бы быть мой 5-й ЧМ, но я буду смотреть его дома»
Чемпионат мира
14 ноября 2022, 17:33 |
872
1

Серхио РАМОС: «Это мог бы быть мой 5-й ЧМ, но я буду смотреть его дома»

Испанский защитник – о непопадании в заявку Испании на мундиаль

14 ноября 2022, 17:33 |
872
1
Серхио РАМОС: «Это мог бы быть мой 5-й ЧМ, но я буду смотреть его дома»
Instagram. Серхио Рамос

Испанский защитник французского футбольного клуба «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал решение главного тренера сборной Испании по футболу Луиса Энрике не включать его в заявку команды на ЧМ-2022:

«В этом сезоне я снова чувствую себя собой и снова наслаждаюсь футболом, играя за большой клуб – «ПСЖ».

Чемпионат мира? Конечно, это было одно из тех желаний, которые я хотел реализовать. Это был бы мой пятый ЧМ, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома».

Ранее стало известно, почему Энрике не возьмет с собой Рамоса на мундиаль.

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Серхио Рамос Луис Энрике сборная Испании по футболу ЧМ-2022 по футболу
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dassin
Відколи псж великий?
Хіба що по зп
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