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Чемпионат мира
12 ноября 2022, 15:21 |
1274
0

Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022

Луис Энрике предпочел других игроков

12 ноября 2022, 15:21 |
1274
0
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный защитник Серхио Рамос попал в предварительную заявку сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре, однако в итоговую заявку не вошел.

Испанские СМИ называют две причины отсутствия Рамоса в итоговой заявке. Первая – это состояние Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити», который успел восстановиться после травмы.

Вторая – это прогресс защитника «Валенсии» Уго Гильямона в нынешнем сезоне. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике решил, что он больше заслужил попасть в итоговую заявку «Фурии рохи».

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в квартете E с Коста-Рикой, Германией и Японией.

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Источник Sport.ua
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