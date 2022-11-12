Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022

Легендарный защитник Серхио Рамос попал в предварительную заявку сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре, однако в итоговую заявку не вошел.

Испанские СМИ называют две причины отсутствия Рамоса в итоговой заявке. Первая – это состояние Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити», который успел восстановиться после травмы.

Вторая – это прогресс защитника «Валенсии» Уго Гильямона в нынешнем сезоне. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике решил, что он больше заслужил попасть в итоговую заявку «Фурии рохи».

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в квартете E с Коста-Рикой, Германией и Японией.