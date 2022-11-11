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  4. Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Чемпионат мира
11 ноября 2022, 14:03 |
1065
0

Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022

Альба, Бускетс и Карвахаль – в списке

11 ноября 2022, 14:03 |
1065
0
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
RFEF

Стала известна заявка сборной Испании на чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба – «Валенсия»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс, Гави, Педри (все – «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Карлос Солер («ПСЖ»);

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба – «Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в квартете E с Коста-Рикой, Германией и Японией.

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Источник RFEF
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