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  4. КАРРАГЕР – об интервью Роналду: «99% фанатов МЮ будут на стороне тен Хага»
Англия
14 ноября 2022, 10:35 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:39
764
0

КАРРАГЕР – об интервью Роналду: «99% фанатов МЮ будут на стороне тен Хага»

Экс-игрок «Ливерпуля» дал оценку признанию португальского нападающего

14 ноября 2022, 10:35 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:39
764
0
КАРРАГЕР – об интервью Роналду: «99% фанатов МЮ будут на стороне тен Хага»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

44-летний бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал интервью 37-летнего португальца Криштиану Роналду, в котором он раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и лично наставника команды Эрика тен Хага.

«Роналду сказал, что не уважает тренера. Роналду при тен Хаге: заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушел со стадиона до окончания игры.

99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, и это показывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуаций. 1% – это Рио [Фердинанд], Рой [Кин] и Патрис [Эвра]», – написал Каррагер в своем Твиттере.

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Источник Sport.ua
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