КАРРАГЕР – об интервью Роналду: «99% фанатов МЮ будут на стороне тен Хага»

44-летний бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал интервью 37-летнего португальца Криштиану Роналду, в котором он раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и лично наставника команды Эрика тен Хага.

«Роналду сказал, что не уважает тренера. Роналду при тен Хаге: заявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, покинул скамейку запасных и ушел со стадиона до окончания игры.

99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, и это показывает, насколько плохо Роналду справился с этой ситуаций. 1% – это Рио [Фердинанд], Рой [Кин] и Патрис [Эвра]», – написал Каррагер в своем Твиттере.