Криштиану РОНАЛДУ: «Нужно менять очень и очень многое»
Нападающий раскритиковал нынешний «Манчестер Юнайтед»
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с критикой нынешнего состояния дел в клубе. 37-летний игрок заявил, что в стане «красных дьяволов» многое необходимо менять.
«Думаю, болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба только самого лучшего, поэтому я и пришел в «Манчестер Юнайтед». Но некоторые вещи внутри [клуба] мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого калибра, [как «МЮ»], должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет.
Нужно разрушить и выстроить [все] заново, и если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое», – заявил Роналду.
«Манчестер Юнайтед» сейчас в таблице АПЛ занимает 5 место с 26 очками после 14 игр. Лидирует лондонский «Арсенал», у которого 37 пунктов.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду мог завершить карьеру в 2019 году.
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