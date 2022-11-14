Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне нужно больше матчей»
ATP
14 ноября 2022, 08:13 | Обновлено 14 ноября 2022, 08:16
94
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне нужно больше матчей»

Испанец – о поражении на старте Итогового турнира ATP

14 ноября 2022, 08:13 | Обновлено 14 ноября 2022, 08:16
94
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне нужно больше матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль пояснил природу поражения в первом матче на Итоговом турнире ATP от американца Тейлора Фритца. Испанский теннисист признался в недостатке своей подготовки.

«Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне. Хотя тренируюсь я хорошо — гораздо лучше, чем выступаю, без сомнения. Но это нормально.

Это не лучший турнир в смысле возвращения после двух месяцев вне корта. Нет времени набраться уверенности. У меня еще есть шансы. Но, разумеется, я не очень доволен началом», — рассказал Надаль.

Напомним, что на Итоговом турнире АТР в квартете вместе с Надалем и Фритцем также играют Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим. Их встреча в 1-м туре завершилась победой норвежца Рууда в двух сетах.

По теме:
Сенсация? Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Рафаэль Надаль Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ATP Cup
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Футбол | 13 ноября 2022, 12:43 65
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник

Сделка станет второй наиболее крупной в истории лондонского клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
Футбол | 13 ноября 2022, 19:23 8
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца

Президент клуба после проигранного матча принял кадровое решение

ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
Футбол | 13.11.2022, 15:54
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
Футбол | 14.11.2022, 00:39
Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
Поборолась с первой сеяной. Байндл проиграла в финале турнира в Чили
Теннис | 14.11.2022, 03:27
Поборолась с первой сеяной. Байндл проиграла в финале турнира в Чили
Поборолась с первой сеяной. Байндл проиграла в финале турнира в Чили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
13.11.2022, 18:50 2
Футбол
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
13.11.2022, 05:42 2
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
13.11.2022, 01:59
Другие виды
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
12.11.2022, 20:10
Футбол
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
13.11.2022, 13:38 1
Война
На Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов «ДНР» и «ЛНР»
На Донбассе оккупанты прекратили выдачу документов «ДНР» и «ЛНР»
12.11.2022, 19:50
Война
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
13.11.2022, 16:54 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности