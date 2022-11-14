Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне нужно больше матчей»
Испанец – о поражении на старте Итогового турнира ATP
22-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль пояснил природу поражения в первом матче на Итоговом турнире ATP от американца Тейлора Фритца. Испанский теннисист признался в недостатке своей подготовки.
«Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне. Хотя тренируюсь я хорошо — гораздо лучше, чем выступаю, без сомнения. Но это нормально.
Это не лучший турнир в смысле возвращения после двух месяцев вне корта. Нет времени набраться уверенности. У меня еще есть шансы. Но, разумеется, я не очень доволен началом», — рассказал Надаль.
Напомним, что на Итоговом турнире АТР в квартете вместе с Надалем и Фритцем также играют Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим. Их встреча в 1-м туре завершилась победой норвежца Рууда в двух сетах.
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