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13 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:06
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А как же теннис? 26-летний известный шведский теннисист поступил в Гарвард

Элиас Имер стал первым шведом, который стал учеником престижного американского университета

13 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 13 ноября 2022, 23:06
200
1
А как же теннис? 26-летний известный шведский теннисист поступил в Гарвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Элиас Имер

Шведский теннисист Элиас Имер (АТР 127) поступил в американский университет Гарвард.

26-летний Элиас стал первым шведом, который поступил в это высшее учебное заведение.

«Я первый швед в истории, который поступил в Гарвард», – прокомментировал свое решение Элиас.

Отметим, что у Элиаса также есть младший брат – Микаэль Имер. Он также играет в теннис и, стоит отметить, более успешно. Сейчас Микаэль занимает 71-ю строчку мирового рейтинга АТР.

К слову, в Швеции даже проходит специальный ввставочный турнир под названием The Ymer Battle, где Элиас и Микаэль играют друг против друга. Оба теннисиста также выступают за сборную Швеции на Кубке Дэвиса на регулярной основе.

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Элиас Имер Гарвардский университет Микаэль Имер
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Щирий швед 
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