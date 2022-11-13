А как же теннис? 26-летний известный шведский теннисист поступил в Гарвард
Элиас Имер стал первым шведом, который стал учеником престижного американского университета
Шведский теннисист Элиас Имер (АТР 127) поступил в американский университет Гарвард.
26-летний Элиас стал первым шведом, который поступил в это высшее учебное заведение.
«Я первый швед в истории, который поступил в Гарвард», – прокомментировал свое решение Элиас.
Отметим, что у Элиаса также есть младший брат – Микаэль Имер. Он также играет в теннис и, стоит отметить, более успешно. Сейчас Микаэль занимает 71-ю строчку мирового рейтинга АТР.
К слову, в Швеции даже проходит специальный ввставочный турнир под названием The Ymer Battle, где Элиас и Микаэль играют друг против друга. Оба теннисиста также выступают за сборную Швеции на Кубке Дэвиса на регулярной основе.
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