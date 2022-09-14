Кубок Дэвиса14 сентября 2022, 07:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:46
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Кубок Дэвиса. Первые результаты и сенсации
Уверенная победа Аргентины, братья Имера принесли победу Швеции
14 сентября 2022, 07:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:46
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Завершился первый игровой день розыгрыша группового этапа финала Кубка Дэвиса 2022. Была сыграна одна игра в каждой из 4–х групп:
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Аргентина 1:2 Швеция
- Себастьян Баэс – Элиаш Имер – 4:6, 6:3, 6:7 (4:7)
- Диего Шварцман – Микаэль Имер – 2:6, 2:6
- Максим Гонсалес/Орасио Себальос – Андре Горанссон/Элиаш Имер – 3:6, 6:3, 6:2
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Южная Корея 1:2 Канада
- Хон Сон Чан – Вашек Поспишил – 6:4, 1:6, 6:7 (5:7)
- Квон Сун Ву – Феликс Оже-Альясим – 7:6 (7:5), 6:3
- Нам Джи Сон/Сон Мин Гю – Феликс Оже-Альясим/Вашек Поспишил – 5:7, 7:5, 3:6
ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Австралия 3:0 Бельгия
- Джейсон Кублер – Зизу Бергс – 6:4, 1:6, 6:3
- Алекс де Минаур – Давид Гоффен – 6:2, 6:2
- Мэттью Эбден/Макс Перселл – Сандер Гилле/Йоран Флиген – 6:1, 6:3
ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
Казахстан 1:2 Нидерланды
- Михаил Кукушкин – Таллон Грикспур – 1:6, 6:3, 3:6
- Александр Бублик – Ботик ван де Зандсхулп – 6:3, 1:6, 4:6
- Александр Бублик/Александр Недовесов – Весли Колхоф/Матве Мидделкоп – 6:4, 1:6, 6:3
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