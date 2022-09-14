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Кубок Дэвиса
14 сентября 2022, 07:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:46
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0

Кубок Дэвиса. Первые результаты и сенсации

Уверенная победа Аргентины, братья Имера принесли победу Швеции

14 сентября 2022, 07:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:46
470
0
Кубок Дэвиса. Первые результаты и сенсации
Кубок Дэвиса

Завершился первый игровой день розыгрыша группового этапа финала Кубка Дэвиса 2022. Была сыграна одна игра в каждой из 4–х групп:

ГРУППА A (Болонья, Италия)
Аргентина 1:2 Швеция

  • Себастьян Баэс – Элиаш Имер – 4:6, 6:3, 6:7 (4:7)
  • Диего Шварцман – Микаэль Имер – 2:6, 2:6
  • Максим Гонсалес/Орасио Себальос – Андре Горанссон/Элиаш Имер – 3:6, 6:3, 6:2

ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Южная Корея 1:2 Канада

  • Хон Сон Чан – Вашек Поспишил – 6:4, 1:6, 6:7 (5:7)
  • Квон Сун Ву – Феликс Оже-Альясим – 7:6 (7:5), 6:3
  • Нам Джи Сон/Сон Мин Гю – Феликс Оже-Альясим/Вашек Поспишил – 5:7, 7:5, 3:6

ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Австралия 3:0 Бельгия

  • Джейсон Кублер – Зизу Бергс – 6:4, 1:6, 6:3
  • Алекс де Минаур – Давид Гоффен – 6:2, 6:2
  • Мэттью Эбден/Макс Перселл – Сандер Гилле/Йоран Флиген – 6:1, 6:3

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
Казахстан 1:2 Нидерланды

  • Михаил Кукушкин – Таллон Грикспур – 1:6, 6:3, 3:6
  • Александр Бублик – Ботик ван де Зандсхулп – 6:3, 1:6, 4:6
  • Александр Бублик/Александр Недовесов – Весли Колхоф/Матве Мидделкоп – 6:4, 1:6, 6:3
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Источник Sport.ua
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