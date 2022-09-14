Кубок Дэвиса. Первые результаты и сенсации

Завершился первый игровой день розыгрыша группового этапа финала Кубка Дэвиса 2022. Была сыграна одна игра в каждой из 4–х групп:

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Аргентина 1:2 Швеция

Себастьян Баэс – Элиаш Имер – 4:6, 6:3, 6:7 (4:7)

Диего Шварцман – Микаэль Имер – 2:6, 2:6

Максим Гонсалес/Орасио Себальос – Андре Горанссон/Элиаш Имер – 3:6, 6:3, 6:2

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

Южная Корея 1:2 Канада

Хон Сон Чан – Вашек Поспишил – 6:4, 1:6, 6:7 (5:7)

Квон Сун Ву – Феликс Оже-Альясим – 7:6 (7:5), 6:3

Нам Джи Сон/Сон Мин Гю – Феликс Оже-Альясим/Вашек Поспишил – 5:7, 7:5, 3:6

ГРУППА C (Гамбург, Германия)

Австралия 3:0 Бельгия

Джейсон Кублер – Зизу Бергс – 6:4, 1:6, 6:3

Алекс де Минаур – Давид Гоффен – 6:2, 6:2

Мэттью Эбден/Макс Перселл – Сандер Гилле/Йоран Флиген – 6:1, 6:3

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)

Казахстан 1:2 Нидерланды