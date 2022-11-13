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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 21:47 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:55
139
0

Владимир Шепелев провел 200-й матч в карьере

На высшем уровне Владимир дебютировал 25 февраля 2017 года

13 ноября 2022, 21:47 | Обновлено 13 ноября 2022, 21:55
139
0
Владимир Шепелев провел 200-й матч в карьере
ФК Динамо. Владимир Шепелев (в центре)

Матч с «Колосом» (0:0) стал 200-м в карьере 25-летнего полузащитника киевлян Владимира Шепелева. 193 встречи он отыграл за «Динамо» и 7 – за национальную сборную. 125 раз Владимир выходил на поле в чемпионатах Украины, 52 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в «Клуб 200» Шепелеву понадобилось 5 лет 261 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом матче динамовцев в УПЛ с «Зарей» (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Владимир Шепелев Динамо Киев
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Источник Sport.ua
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