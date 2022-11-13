Владимир Шепелев провел 200-й матч в карьере

Матч с «Колосом» (0:0) стал 200-м в карьере 25-летнего полузащитника киевлян Владимира Шепелева. 193 встречи он отыграл за «Динамо» и 7 – за национальную сборную. 125 раз Владимир выходил на поле в чемпионатах Украины, 52 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в «Клуб 200» Шепелеву понадобилось 5 лет 261 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом матче динамовцев в УПЛ с «Зарей» (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ