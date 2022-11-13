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13 ноября 2022, 22:25 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:40
56
0

Милан вырвал победу у Фиорентины, Рома спаслась в игре против Торино

На 90+2 минуте автогол сотворил защитник «фиалок» Никола Миленкович

13 ноября 2022, 22:25 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:40
56
0
Милан вырвал победу у Фиорентины, Рома спаслась в игре против Торино
ФК Милан

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Милан» дома вырвал победу у «Фиорентины» (2:1).

Хозяева поля забили победный гол на 90+2 минуте, когда автогол сотворил защитник «фиалок» Никола Миленкович.

«Милан» набрал 33 очка и занимает второе место, «Фиорентина» замыкает топ-10 Серии A (19 очков).

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо спасла ничью в игре против Торино на 90+4 минуте (1:1), отличился Неманья Матич.

Серия А. 15-й тур, 13 ноября

Милан – Фиорентина – 2:1

Голы: Леау, 2, Миленкович, 90+1 (автогол) – Барак, 28

Рома – Торино – 1:1

Голы: Матич, 90+4 – Линетти, 55

Верона – Специя – 1:2

Голы:Верди, 30 – Нзола, 53, 69

Монца – Салернитана – 3:0

Голы: Карлос Аугусту, 24, Мота, 35, Пессина, 75 (пен)

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Эллас Верона).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Милан - Фиорентина Милан Фиорентина Рома - Торино Рома Рим Торино Верона Специя Монца Салернитана Никола Миленкович Неманья Матич видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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