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15 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:31
246
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ФОТО. Он оскорбил арбитра. Моуриньо дисквалифицирован на два матча

Наставник «Ромы» выбежал на поле, за что был удален в матче с «Торино»

15 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:31
246
0
ФОТО. Он оскорбил арбитра. Моуриньо дисквалифицирован на два матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо получил дисквалификацию из-за недисциплинированного поведения в матче 15-го тура Серии А против «Торино» (1:1).

В решении итальянской федерации сказано, что на 89-й минуте Жозе Моуриньо выскочил на поле, поскольку ему не понравилось решение арбитр. Жозе угрожал судье и несколько раз обратился к нему с оскорбительными словами.

Моуриньо не сможет присутствовать на тренерской скамейке в следующих матчах волков против «Болоньи» (4 января) и «Милана» (8 января).

В текущей турнирной таблице Серии A «Рома» занимает 7-е место, входя в зону еврокубков.

ФОТО. Он оскорбил арбитра. Моуриньо дисквалифицирован на два матча

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Источник Corriere dello Sport
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