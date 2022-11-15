ФОТО. Он оскорбил арбитра. Моуриньо дисквалифицирован на два матча
Наставник «Ромы» выбежал на поле, за что был удален в матче с «Торино»
Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо получил дисквалификацию из-за недисциплинированного поведения в матче 15-го тура Серии А против «Торино» (1:1).
В решении итальянской федерации сказано, что на 89-й минуте Жозе Моуриньо выскочил на поле, поскольку ему не понравилось решение арбитр. Жозе угрожал судье и несколько раз обратился к нему с оскорбительными словами.
Моуриньо не сможет присутствовать на тренерской скамейке в следующих матчах волков против «Болоньи» (4 января) и «Милана» (8 января).
В текущей турнирной таблице Серии A «Рома» занимает 7-е место, входя в зону еврокубков.
ФОТО. Он оскорбил арбитра. Моуриньо дисквалифицирован на два матча
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